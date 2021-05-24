Нардеп от "Слуги народа" Семинский сорвал очную ставку в деле о своем похищении

Народный депутат от "Слуги народа" Олег Семинский и депутат от ОПЗЖ Нестор Шуфрич вместе приехали на очную ставку по делу о якобы похищении Семинского, но сорвали ее,

Об этом сообщает РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Тем временем, в Офисе генеральной прокуратуре происходили не менее интересные события. По информации издания, там была организована очная ставка между Семинским и Рудьковским. Примечательно, что на следственное мероприятие Семинский явился не сам, а в компании депутата от ОПЗЖ Нестора Шуфрича, который, по имеющейся информации, временами даже пытался перехватывать инициативу у следователя", - указывает издание.

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По словам журналистов, во время очной ставки Шуфрич подтвердил, что в период, когда Семинский якобы был "похищен" (2012-2015 годы), он на самом деле находился за границей.

При этом посредине следственных действий Шуфрич уехал на суд по делу Медведчука, чтобы попытаться взять коллегу по фракции на поруки. Вслед за ним уехал и Семинский. В итоге следователи Генпрокуратуры не смогли даже составить протокол очной ставки, не говоря уже о том, чтобы его подписали все участники встречи, как того требует законодательство.

Напомним, Олег Семинский, который ранее работал директором крупнейшей нефтегазовой компании Украины "Нефтегаздобыча", обвиняет в том числе экс-министра транспорта Николая Рудьковского в похищении, которое якобы состоялось в 2012 году.

На обнародованных изданием Цензор.НЕТ записях прослушки СБУ, Семинский обсуждает способы "отжать" долю вместе с известным криминальным авторитетом Андреем Мельником, которого ранее Семинский как раз и называл одним из исполнителей его якобы похищения.

При этом Семинский активно вспоминает о своем статусе народного депутата и причастности к президентской команде. Ранее будущий депутат также попал на записи, в которых он подтверждал готовность заплатить за мандат до 7 миллионов, и позднее признал подлинность этих материалов

По словам Рудьковского, причина противостояния – попытки Семинского "отжать" долю 25% компании, эквивалентную примерно 150 миллионам долларов, которая принадлежит семье экс-министра.

"Семинский говорит: если ты перепишешь ("долю в Нефтегаздобыче", – ред.), я пойду в прокуратуру, дам показания, что ты меня не воровал. Дело закроется и все. А если нет – у нас в прокуратуре все схвачено, приедешь в Украину, мы тебя посадим. До тех пор, пока не перепишешь то, что мы хотим", – рассказывал Рудьковский в интервью Дмитрию Гордону.

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Экс-министр даже обратился с открытым письмом к президенту Владимиру Зеленскому, где подробно изложил все обстоятельства этой истории – но письмо осталось без ответа.

В начале этой весны Рудьковский в добровольно вернулся в Украину, узнав о том, что правоохранители подозревают его в похищении Семинского, и получил формальное подозрение по этому делу.

"Рудьковский, услышав об обвинениях, вернулся из заграницы и сам инициировал сотрудничество со следствием. Помимо того, что обвинения абсолютно беспочвенны, в документах дела нет ни одного доказательства мотива и вины Рудьковского. А отсылка к экзотическим аргументам, как-то позиция экстрасенсов с тв-шоу по фотографии заявителя, вообще является юридическим ноу-хау", – заявил адвокат экс-министра Николай Катеринчук.