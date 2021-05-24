Крымские татары, караимы и крымчаки - это коренные народы Украины, - законопроект Зеленского

Президентский законопроект о коренных народах законодательно закрепляет, что коренными народам в Украине являются крымские татары, караимы, крымчаки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в законопроекте о коренных народах Украины.

Инициатором данного проекта закона является президент Владимир Зеленский.

"В проекте акта дается определение понятию "коренной народ Украины", согласно которому - это автохтонное этническое сообщество, которое сформировалось на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительные органы, самоосознание себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины. Согласно этому определению проектом акта предлагается установить, что коренными народами Украины являются крымские татары, караимы, крымчаки", - говорится в пояснительной записке.

Среди основополагающих прав коренных народов Украины проектом акта гарантируются культурные, образовательные, языковые и информационные права коренных народов Украины, права коренных народов Украины на устойчивое развитие.

Также проектом акта коренным народам Украины определены гарантии правовой защиты от любых действий, направленных на: лишение признаков этнической принадлежности и целостности как самобытных народов, лишение культурных ценностей; выселение или принудительное перемещение из мест компактного проживания в любой форме; принудительную ассимиляцию или принудительную интеграцию в любой форме; поощрение или разжигание расовой, этнической или религиозной ненависти, направленной против них.

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