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В Раде требуют прекратить импорт электроэнергии и авиасообщение с Беларусью

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В Раде требуют прекратить импорт электроэнергии и авиасообщение с Беларусью
Межфракционное объединение (МФО) Верховной Рады "За демократическую Беларусь" призывает немедленно прекратить импорт электроэнергии из Беларуси, а также любые дипломатические контакты с белорусским режимом, кроме как в вопросах беженцев и политзаключенных.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на текст заявления, обнародованного нардепом из фракции "Европейская солидарность" Алексеем Гончаренко.

"Межфракционное объединение Верховной Рады "За демократическую Беларусь" призывает... на время, пока власть в Беларуси силой удерживает диктатор Александр Лукашенко официально признать белорусский режим представляющим угрозу международной безопасности, прекратить любые дипломатические контакты с белорусским режимом, кроме как в вопросах беженцев и политзаключенных", - отмечается в заявлении МФО в связи с задержанием белорусского оппозиционера Романа Протасевича.

Депутаты требуют немедленно прекратить импорт электроэнергии из Беларуси, любое авиасообщение с Беларусью или над Беларусью и подготовить новый пакет санкций СНБО в отношении белорусских чиновников, включая Лукашенко. Кроме того, члены межфракционного объединения предлагают на официальном уровне назвать Лукашенко "самопровозглашенным президентом Беларуси" и использовать это определение в официальной документации.

Напомним, Украина начала импорт электрической энергии из Белорусской АЭС в январе 2021 года. С начала года, расходы на импорт белорусского тока достигли почти 1 млрд грн. 15 апреля Верховная Рада приняла законопроект о запрете импорта из России и Беларуси, 13 мая он вступил в силу после подписания президентом Владимиром Зеленским. Импорт стал одной из причин рекордной убыточности государственных энергетических компаний. В частности, НЭК "Укрэнерго" 2020 закончили с убытками 27,5 млрд грн. Долги компании превышают 30 млрд грн. В том числе более 10 млрд грн НЭК "Укрэнерго" должна генерирующими компаниям за услуги балансировки, что ставит под угрозу подготовку к следующему отопительному сезону.

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Топ комментарии

  • Привет
    Не зеленский выжидает...а ермак выжидает...и когда он решит ********...вот тогда зелкнский и вякнет...то что ермак напишет...
  • Привет
    Прекратить импорт всего...и из беларуссии...и из паРаши...
  • Николай Влад
    Власть зеленского стоит на растяжке...
    С одной стороны боится портить отношения с режимом лукашенко...Ибо покупает там электроэнергию до сих пор, нефтепродукты и прочее, прочее... И как бы не хочет угрозы с северных границ (вдобавок к агрессии на восточной границе)
    А с другой стороны есть как бы международное право (которое грубо нарушил Лукашенко) и солидарность с западными союзникмми, итд...
    Поэтому, нет конкретики от зеленского и чётких заявлений по поводу международного терроризма от лукашенко.
    В любом случае, зеленский выжидает жёсткой реакции и действий западных лидеров, и лишь тогда он что нибудь вякнет.
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