Украинские паралимпийцы одержали блестящую победу на чемпионате Европы по плаванию, завоевав 95 медалей, 37 из которых золотые

Национальная паралимпийская сборная Украины блестяще победила на чемпионате Европы по плаванию, опередив 43 страны и завоевав 95 медалей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Чемпионат проходил с 16 по 22 мая в португальской Мадейре. Национальная паралимпийская сборная Украины завоевала 95 медалей, среди которых: 37 золотых, 31 серебряная и 27 бронзовых наград, 1 рекорд Европы и чемпионство в Европе.

"Это уже третье подряд чемпионство Украины на чемпионате Европы по плаванию!", - подчеркивают в Национальном комитете спорта инвалидов Украины, передает Харьковская ОГА.

Семь дней подряд национальная паралимпийская сборная команда Украины по плаванию была среди лидеров этого международного спортивного форума, оставив позади всех представителей паралимпийского плавания Европы и мира. На втором месте чемпионата Европы - команда Италии, третье место - у России.

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В Нацкомитете информируют, что в открытом чемпионате Европы приняли участие около 370 паралимпийцев из 43 стран Европы и 4 стран мира. В составе команды Украины - 43 пловца, которые представляют Донецкую, Днепропетровскую, Запорожскую, Кировоградскую, Львовскую, Николаевскую, Одесскую, Полтавскую, Ровенскую, Харьковскую, Херсонскую, Киевскую области и город Киев.

Больше всего медалей для национальной паралимпийской сборной команды Украины завоевал Максим Крипак, который показал абсолютный результат в индивидуальных дисциплинах - 6 золотых наград, а также эстафетное "серебро". Максим вошел в тройку сильнейших пловцов Европы (разделил первое место с результатом в 7 медалей с беларусом Боки Игарем).

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Украинских паралимпийцев с блестящей победой поздравил Президент Украины Владимир Зеленский.

"Поздравляю украинских парапловцов с победой на чемпионате Европы! Вы - герои. 95 медалей, из которых 37 золотых, 31 серебряная и 27 бронзовых. Это очень важно для всех спортсменов на пути к Паралимпиаде в Токио, ведь у нас есть паралимпийские лицензии. Ждем новых побед!" - написал Зеленский в своем Twitter.

"Украинцы покоряют Европу. Мои поздравления с триумфом на европейском первенстве паралимпийской сборной Украины по плаванию. Наши спортсмены опередили 43 страны, получив 95 медалей: 37 золотых, 31 серебряную и 27 бронзовых. Потрясающий результат перед Паралимпийских играми в Токио!" - написал премьер-минстр Украины Денис Шмыгаль в Facebook.







