В ОП назвали инцидент с самолетом Ryanair международным терроризмом и сравнили со спецоперацией по "вагнеровцам"

В офисе Президента Украины расценивают инцидент с принудительной посадкой самолета Ryanair в Беларуси как проявление международного терроризма.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса главы государства Михаил Подоляк в комментарии, переданном Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"Воздушный инцидент в Беларуси с рейсом Афины-Вильнюс - это, несомненно, прямое проявление международного терроризма. И трактоваться данный инцидент должен однозначно", - сказал Подоляк.

По его словам, принуждение пассажирского самолета к посадке в Минске по сфальсифицированному предлогу "о минировании" и под конвоем военной авиации - это безусловный и демонстративный вызов современному миру.

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Очевидно также, подчеркнул Подоляк, что "этот фантастический по цинизму и изощренности акт" нынешнего белорусского государства требует обязательной жесткой юридической оценки.

"Минимально это может быть "запрет на небо", изоляция страны от прямых коммуникаций с цивилизованным миром. Оптимально - прямые персональные санкции по отношению к авторам данного иезуитского сценария. Ключевое ведь здесь то, что подобные действия явно разрушают общепринятые правила поведения и создают смертоносные прецеденты", - отметил советник руководителя ОП.

При этом он констатировал, что средств воздействия на официальный Минск не так много.

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По мнению Подоляка, в результате данной операции сам Олександр Лукашенко, Беларусь в целом окончательно перешли в разряд "максимальной токсичности и нерукопожатности".

"Никакого компромиссного выхода из затянувшегося политического кризиса при участии европейских посредников больше невозможно", - считает он.

Советник руководителя Офиса главы государства резюмировал, что "единственный путь у Лукашенко - окончательно растворить свою страну в РФ".

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"Исходя из итоговой цены произошедшего, несомненно, что главным организатором и выгодоприобретателем принудительной посадки является РФ. Более того, сейчас уже абсолютно очевидно, что именно РФ в свое время готовила нечто подобное для Украины. В виде несуществующей "спецоперации" с точно таким же принудительным сценарием и последующей максимальной дискредитации нашей страны, о чем до сих пор искренне сожалеют отдельные наши "полезные", скажем так, медийные субъекты", - сказал он.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.