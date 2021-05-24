Европейский гуманитарный университет требует освободить девушку Протасевича Софию Сапегу: Осуждаем безнаказанность властей Беларуси

Европейский гуманитарный университет требует освободить Софию Сапегу - девушку экс-главреда оппозиционного телеграм-канала NEXTA Протасевича.

Об этом говорится в заявлении университета, информирует Цензор.НЕТ.

"София Сапега является гражданкой Российской Федерации и учится в ЕГУ на программе "Международное право и право Европейского союза". Возвращавшуюся с молодым человеком из отпуска Софию в Вильнюсе ожидала предстоящая защита магистерской работы. В результате проведения властями Беларуси спецоперации по посадке самолёта студентка была задержана сотрудниками Управления Следственного комитета по г. Минску по надуманным и необоснованным обстоятельствам. Преподаватели и одногруппники подтверждают, что София отличается высокой успеваемостью и безупречной репутацией в сообществе ЕГУ", - говорится в сообщении.

Университет настаивает на необходимости предоставления безотлагательной консульской помощи Софии.

"Помимо этого ЕГУ обращается к международным партнёрам, донорам и правозащитному сообществу для того, чтобы способствовать незамедлительному освобождению студентки. Университет поддерживает связь с семьей Софии", - добавили в университете.

Сообщество ЕГУ категорически осуждает безнаказанность властей Беларуси и требует соблюдения международных обязательств Беларуси, а также соблюдения прав и свобод граждан, зафиксированных в Конституции Беларуси.

"Мы солидарны со всеми незаконно задержанными и подвергающимися беспрецедентному политическому преследованию жителями Беларуси. Мы протестуем против несправедливого задержания члена сообщества ЕГУ Софии Сапега", - подытожили в университете.

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Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

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