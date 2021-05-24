Wizz Air перенаправила рейс Киев-Таллинн в обход Беларуси

Венгерская авиакомпания Wizz Air решила направить рейс из Киева в столицу Эстонии в обход воздушного пространства Беларуси.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП", обэтом заявил старший менеджер по корпоративным коммуникациям Wizz Air Андрасас Радо.

"Мы можем подтвердить, что рейс из Киева в Таллинн в понедельник направлен в обход воздушного пространства Беларуси. Мы постоянно отслеживаем и оцениваем ситуацию", - сказал Радо.

В компании пока не комментируют, будут ли полеты и далее выполняться подобным образом.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

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