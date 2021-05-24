Нардеп "Слуги народа" Семинский саботирует расследование дела о собственном "похищении", - СМИ
Об этом стало известно из материалов расследования РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.
Ранее из разговора Олега Семинского и Андрея Мельника, известного криминального авторитета, которые попали на записи в рамках расследования СБУ, стало известно о привлечении "Умки" в конфликт вокруг крупнейшей частной нефтегазовой компании Украины. "Они объединились с Умкой, с Нариком…" – рассказывает Семинскому Мельник в записанном СБУ разговоре.
Именно после того, как "Умку" задержали и отправили под арест без права внесения залога, Семинский саботировал очную ставку.
Упомянутый в разговоре Семинского и Мельника "Нодар" (Нодар Асоян) – еще один представитель этих же кругов. Он попал в санкционный список СНБО вместе с сотнями "коллег". По решению Совбеза, теперь ему грозит блокировка активов, запрет на въезд или принудительное выдворение из Украины и т.д
Компания "Нефтегаздобыча" – крупнейшее частное газодобывающее предприятие Украины – чуть ли не с момента своего основания более двадцати лет назад является предметом постоянных конфликтов между различными собственниками, менеджментом и прочими желающими "откусить" долю от ее миллиардных прибылей.
Несколько лет назад Олег Семинский, который ранее занимал должность директора "Нефтегаздобычы", обвинил экс-министра транспорта Николая Рудьковского, семья которого владеет порядка 25% акций компании, в похищении с 2012 по 2015 года.
По словам Рудьковского, причина противостояния – попытки Семинского "отжать" эту долю, эквивалентную примерно 150 миллионам долларов. Отсюда и появились обвинения в адрес экс-министра.
"Семинский говорит: если ты перепишешь ("долю в Нефтегаздобыче". – Ред.), я пойду в прокуратуру, дам показания, что ты меня не воровал. Дело закроется и все. А если нет – у нас в прокуратуре все схвачено, приедешь в Украину, мы тебя посадим. До тех пор, пока не перепишешь то, что мы хотим", – рассказывал Рудьковский в интервью Дмитрию Гордону.
Экс-министр обратился с открытым письмом к президенту Владимиру Зеленскому, где подробно изложил все обстоятельства этой истории – но письмо осталось без ответа.
Кстати, ранее Семинский подтверждал готовность заплатить за депутатский мандат до 7 миллионов, а в 2019 году прошел в Парламент от президентской партии "Слуга народа".