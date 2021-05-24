Нардеп "Слуги народа" Семинский саботирует расследование дела о собственном "похищении", - СМИ

Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" и экс-руководитель "Нефтегаздобычи" Олег Семинский, обещавший проблемы экс-министру транспорта Николаю Рудьковскому и требовавший переписать на него долю компании семьи экс-министра, саботировал их очную ставку, что может быть связано с недавним арестом "вора в законе" по кличке "Умка" (Сергей Олейник).

Об этом стало известно из материалов расследования РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

Ранее из разговора Олега Семинского и Андрея Мельника, известного криминального авторитета, которые попали на записи в рамках расследования СБУ, стало известно о привлечении "Умки" в конфликт вокруг крупнейшей частной нефтегазовой компании Украины. "Они объединились с Умкой, с Нариком…" – рассказывает Семинскому Мельник в записанном СБУ разговоре.

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Именно после того, как "Умку" задержали и отправили под арест без права внесения залога, Семинский саботировал очную ставку.

Упомянутый в разговоре Семинского и Мельника "Нодар" (Нодар Асоян) – еще один представитель этих же кругов. Он попал в санкционный список СНБО вместе с сотнями "коллег". По решению Совбеза, теперь ему грозит блокировка активов, запрет на въезд или принудительное выдворение из Украины и т.д

Компания "Нефтегаздобыча" – крупнейшее частное газодобывающее предприятие Украины – чуть ли не с момента своего основания более двадцати лет назад является предметом постоянных конфликтов между различными собственниками, менеджментом и прочими желающими "откусить" долю от ее миллиардных прибылей.

Несколько лет назад Олег Семинский, который ранее занимал должность директора "Нефтегаздобычы", обвинил экс-министра транспорта Николая Рудьковского, семья которого владеет порядка 25% акций компании, в похищении с 2012 по 2015 года.

По словам Рудьковского, причина противостояния – попытки Семинского "отжать" эту долю, эквивалентную примерно 150 миллионам долларов. Отсюда и появились обвинения в адрес экс-министра.

"Семинский говорит: если ты перепишешь ("долю в Нефтегаздобыче". – Ред.), я пойду в прокуратуру, дам показания, что ты меня не воровал. Дело закроется и все. А если нет – у нас в прокуратуре все схвачено, приедешь в Украину, мы тебя посадим. До тех пор, пока не перепишешь то, что мы хотим", – рассказывал Рудьковский в интервью Дмитрию Гордону.

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Экс-министр обратился с открытым письмом к президенту Владимиру Зеленскому, где подробно изложил все обстоятельства этой истории – но письмо осталось без ответа.

Кстати, ранее Семинский подтверждал готовность заплатить за депутатский мандат до 7 миллионов, а в 2019 году прошел в Парламент от президентской партии "Слуга народа".