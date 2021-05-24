Лавров: "Чтобы найти выход из тупика, власти в Киеве должны определиться, хотят ли они возвращения Донбасса"
Об этом глава МИД РФ заявил в интервью изданию "Аргументы и факты", передает Цензор.НЕТ.
По словам Лаврова, Украина пытается изменить последовательность выполнения положений Комплекса мер, поставив на первое место получение под контроль всей российско-украинской границы с последующим проведением местных выборов на Донбассе.
"Чтобы найти выход из тупика, власти в Киеве должны определиться, хотят ли они возвращения Донбасса в состав украинского государства. Если да, то путь к этой цели один - четкое и последовательное претворение в жизнь Комплекса мер", - заявил он.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что напряженность на границе Украины с РФ может продолжаться до конца сентября текущего года из-за стягивания российских войск и военных учений армии РФ.
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