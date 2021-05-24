Лавров: "Чтобы найти выход из тупика, власти в Киеве должны определиться, хотят ли они возвращения Донбасса"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал условие возвращения оккупированных территорий Донбасса под контроль Украины. Для этого, по его словам, нужно соблюдать минские соглашения.

Об этом глава МИД РФ заявил в интервью изданию "Аргументы и факты", передает Цензор.НЕТ.

По словам Лаврова, Украина пытается изменить последовательность выполнения положений Комплекса мер, поставив на первое место получение под контроль всей российско-украинской границы с последующим проведением местных выборов на Донбассе.

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"Чтобы найти выход из тупика, власти в Киеве должны определиться, хотят ли они возвращения Донбасса в состав украинского государства. Если да, то путь к этой цели один - четкое и последовательное претворение в жизнь Комплекса мер", - заявил он.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что напряженность на границе Украины с РФ может продолжаться до конца сентября текущего года из-за стягивания российских войск и военных учений армии РФ.

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