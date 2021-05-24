Новости • Агрессия России против Украины

Лавров: "Чтобы найти выход из тупика, власти в Киеве должны определиться, хотят ли они возвращения Донбасса"

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Лавров: "Чтобы найти выход из тупика, власти в Киеве должны определиться, хотят ли они возвращения Донбасса"
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал условие возвращения оккупированных территорий Донбасса под контроль Украины. Для этого, по его словам, нужно соблюдать минские соглашения.

Об этом глава МИД РФ заявил в интервью изданию "Аргументы и факты", передает Цензор.НЕТ.

По словам Лаврова, Украина пытается изменить последовательность выполнения положений Комплекса мер, поставив на первое место получение под контроль всей российско-украинской границы с последующим проведением местных выборов на Донбассе.

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"Чтобы найти выход из тупика, власти в Киеве должны определиться, хотят ли они возвращения Донбасса в состав украинского государства. Если да, то путь к этой цели один - четкое и последовательное претворение в жизнь Комплекса мер", - заявил он.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что напряженность на границе Украины с РФ может продолжаться до конца сентября текущего года из-за стягивания российских войск и военных учений армии РФ.

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Топ комментарии

  • Vlad Hof
    Да нормальный тупик, чего ты? Санкции какие никакие а есть, там в ордло каждый день жители черпают счастье рускаго мира ситечком.Все довольны
  • Психиатрическая больница No1
    Лошадь, то что ты должна, всем известно - жрать овёс и не лезть дальше своей обгаженой конюшни.
  • Aleks_15
    и это Украине указывает оккупант. Территорию да, население с двумя паспортами нет.
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