Госпродпотребслужба изъяла более 2 тонн опасных продуктов, предназначенных для питания детей в школьных столовых
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом заявила Владислава Магалецкая, председатель Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей на презентации нового школьного меню.
В этом году Госпродпотребслужба провела 414 внеплановых и 8 плановых проверок по безопасности пищевых продуктов. Проверили 3966 поставщиков и 466 операторов рынка, которые поставляют еду в 14531 школу.
Оказалось, что каждое четвертое школьное меню (23%) нарушает нормы питания.
По словам Магалецкой, результаты проверки следующие:
- к ответственности в виде штрафа привлечены четыре юрлица
- 11 операторов рынка вообще не были зарегистрированы
- 35 операторов работали без необходимых документов.
- относительно 189 операторов составили предписания по устранению нарушений требований законодательства.
Также изъяли из оборота более 2 тонн опасных продуктов, предназначенных для питания детей:
- молока и молокопродуктов - 228 кг
- мяса и мясопродуктов - 2084 кг
- рыбы и рыбных продуктов - 76 кг
- пищи растительного происхождения - 85 кг.
"Это тысяч порций, которые подали детям, которые их съели", - отметила Магалецкая.
Также она заявила о вопиющих случаях - в Кропивницком, например, дали детям опасные яйца и произошла вспышка заболевания, а в Черкасскую область поставили куриное мясо с сальмонеллой.