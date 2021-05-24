Госпродпотребслужба изъяла более 2 тонн опасных продуктов, предназначенных для питания детей в школьных столовых

Госпродпотребслужба изъяла две тонны опасных продуктов, предназначенных для блюд в школьных столовых.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом заявила Владислава Магалецкая, председатель Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей на презентации нового школьного меню.

В этом году Госпродпотребслужба провела 414 внеплановых и 8 плановых проверок по безопасности пищевых продуктов. Проверили 3966 поставщиков и 466 операторов рынка, которые поставляют еду в 14531 школу.

Оказалось, что каждое четвертое школьное меню (23%) нарушает нормы питания.

По словам Магалецкой, результаты проверки следующие:

- к ответственности в виде штрафа привлечены четыре юрлица

- 11 операторов рынка вообще не были зарегистрированы

- 35 операторов работали без необходимых документов.

- относительно 189 операторов составили предписания по устранению нарушений требований законодательства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нарушения норм питания выявлены почти в каждом четвертом школьном меню, - Госпродпотребслужба

Также изъяли из оборота более 2 тонн опасных продуктов, предназначенных для питания детей:

- молока и молокопродуктов - 228 кг

- мяса и мясопродуктов - 2084 кг

- рыбы и рыбных продуктов - 76 кг

- пищи растительного происхождения - 85 кг.

"Это тысяч порций, которые подали детям, которые их съели", - отметила Магалецкая.

Также она заявила о вопиющих случаях - в Кропивницком, например, дали детям опасные яйца и произошла вспышка заболевания, а в Черкасскую область поставили куриное мясо с сальмонеллой.