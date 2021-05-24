"Amnesty International требует немедленно освободить белорусского журналиста Протасевича"

Международная неправительственная правозащитная организация Amnesty International призывает безотлагательно освободить белорусского журналиста, бывшего редактора признанного в Беларуси экстремистским Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, а международную общественность должными образом отреагировать на эту ситуацию.

Об этом говорится в заявлении организации, обнародованном в понедельник, 24 мая, передает Цензор.НЕТ.

"Нет сомнений в том, что белорусская власть использовала фальшивую угрозу взрыва и истребитель МиГ, чтобы заставить приземлиться самолет, летевший из одной страны Европейского Союза в другую. Причем это было сделано с единственной целью - задержать и заставить замолчать критически настроенного к белорусской власти журналиста, который выехал из страны.

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Хотя это звучит как сценарий к голливудскому фильму, на самом деле это реальность очевидного акта воздушного пиратства, который откровенно пугает. Европейский союз и остальной мир должны отреагировать на эту ситуацию и призвать к немедленному освобождению Романа Протасевича. Ему должны позволить покинуть Беларусь и отправиться в страну, которую сам выберет", - отметила директор Amnesty International в регионе Восточной Европы и Центральной Азии Мари Стразерс.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.