"Команда изменится 50х50", - Ляшко планирует оставить половину заместителей, работавших при Степанове

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко планирует включить в свою команду половину заместителей, работавших при Максиме Степанове.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Команда изменится 50х50, 50% заместителей министра останутся", - сказал он журналистам с понедельник.

Ляшко уточнил, что представит свою команду в ближайшее время.

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Напомним, 18 мая 2021 г. Верховная Рада уволила министра здравоохранения Максима Степанова.