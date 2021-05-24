РФ обеспокоена призывами Тихановской к мобилизации протестов, но мы не оставим братскую Беларусь в беде, - Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия всегда готова "прийти на помощь своему соседу и стратегическому союзнику" Беларуси

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью российскому изданию "Аргументы и Факты".

"Попытка вооруженного переворота в Беларуси с участием гражданина США вполне укладывается в линию Запада на вмешательство во внутренние дела постсоветских стран с задействованием всего арсенала методик "цветных революций". Трудно представить, чтобы акции подобного масштаба организовывались без ведома американских спецслужб. Напрашивается аналогия с госпереворотом в Украине в феврале 2014 г.", - сказал Лавров.

Российский министр отметил, что в связи с угрозой своей жизни А. Лукашенко был вынужден пойти на экстраординарный шаг. 9 мая он подписал президентский декрет о том, что в экстренной ситуации власть в республике переходит к Совету Безопасности.

Вместе с тем он добавил, что сейчас обстановка в Беларуси в целом стабилизировалась: "Эмигрантской оппозиции, несмотря на беспрецедентную поддержку извне, не удается раскачать ситуацию. Большинство граждан устали от уличных беспорядков, осознают их контрпродуктивность... Несмотря на это, страны Запада усиливают давление на официальный Минск, но параллельно обещают щедрую экономическую помощь в обмен на "переход к демократии". Западники опустились до того, что запугивают белорусских госслужащих и сотрудников правоохранительных органов международным судебным преследованием. Одновременно продолжается масштабная медийная, политическая и финансовая поддержка белорусской эмигрантской оппозиции".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко запретил журналистам вести прямые трансляции с несанкционированных акций

Лавров предполагает, что "доброжелатели" Беларуси на этом не остановятся: "Обеспокоены очередными призывами С. Тихановской к мобилизации протестов в августе-сентябре этого года. Надеемся, что белорусский народ проявит свойственную ему мудрость и не пойдет на поводу у тех, кто пытается использовать ситуацию в своих корыстных интересах".

Отвечая на вопрос журналиста, какую именно помощь союзнику в этом плане готова оказать Москва, Лавров подчеркнул, что РФ не оставит Беларусь в беде.

"Всегда готовы прийти на помощь своему соседу и стратегическому союзнику. Ведь в основе наших отношений — братские, а зачастую и семейные узы, общая история и духовные ценности", - резюмировал глава МИД РФ.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.