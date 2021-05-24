Снижение НДС на всю продукцию АПК замедлило бы подорожание продуктов питания на 6%, - СМИ

Снижение НДС с 20% до 14% на всю сельскохозяйственную продукцию позволит удешевить продукты питания для украинцев и замедлить дальнейший рост цен.

Об этом говорится в материале "Газеты по-украински".

Напомним, с 1 марта в Украине вступила в силу сниженная ставка НДС на агросырье. Она позволила сократить расходы фермеров, снизила суммы налоговых "скруток" и увеличила поступления в бюджет без фактического роста экономики. На фоне позитивного эффекта министр АПК Роман Лещенко поддержал введение 14% НДС на всю агропродукцию.

"Идея МинАПК со сниженным НДС для всей отрасли помогла бы уберечь бюджет от разворовывания, вывести производство из тени, а также поддержать обедневших из-за коронакризиса фермеров и потребителей их продукции", - говорится в материале.

По оценкам экспертов, это позволило бы ощутимо удешевить социально значимые для населения продукты и замедлить последующий рост цен на 6%, поскольку НДС закладывается в конечную стоимость товаров. Например, в Польше на хлеб, мясо и молочные продукты действует 5% НДС. В Украине же ставка равна 20%. "Если вычесть из стоимости хлеба в Украине 15%, чтобы получить ставку, как в Польше, цена становится почти такой же. То же касается и других групп товаров", - говорит экономист Иван Никитченко.

По оценке генерального директора Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, если бы в Украине действовала польская ставка, продукты подешевели бы на 14%.