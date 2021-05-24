Реакция Украины на захват самолета в Беларуси будет общей со странами Европы, - ОП
Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Украина на эту ситуацию с актом терроризма – захватом самолета – будет реагировать скоординированно со странами Европы. Ключевое для нас, как и для любой цивилизованной страны – это освобождение Романа Протасевича и восстановление полной безопасности для гражданской авиации в регионе. Какие шаги это обеспечат – вопрос для всех европейских стран, реакция должна быть продуманной и общей", - рассказал Подоляк.
Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.
В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.