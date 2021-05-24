Реакция Украины на захват самолета в Беларуси будет общей со странами Европы, - ОП

Украина будет реагировать скоординировано со странами Европы на инцидент с посадкой авиалайнера Ryanair в Беларуси по приказу Александра Лукашенко из-за сообщения о минировании, реакция должна быть продуманной и общей.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Украина на эту ситуацию с актом терроризма – захватом самолета – будет реагировать скоординированно со странами Европы. Ключевое для нас, как и для любой цивилизованной страны – это освобождение Романа Протасевича и восстановление полной безопасности для гражданской авиации в регионе. Какие шаги это обеспечат – вопрос для всех европейских стран, реакция должна быть продуманной и общей", - рассказал Подоляк.

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Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.