Шкарлет о насилии и самоубийствах среди подростков в школах: Сотрудничаем с Аваковым и отрабатываем механизмы для профилактики
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью РБК-Украина заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет.
По словам министра, для обеспечения безопасности за каждой школой закрепили полицейского. Кроме того, вместе с МВД и Национальной полицией готовят меморандум, который будет предусматривать работу ювенальной полиции.
Шкарлет подчеркнул, что полиция рассматривается как партнер, как защитник прав и свобод всех участников образовательного процесса от агрессивных проявлений и вспышек скрытой агрессии.
"Во-вторых, после нехороших историй с "Синим китом" (суицидальные группы в социальных сетях. - Ред.), таблетками, квестами и самоубийствами (это вопиющие случаи) мы с Арсеном Аваковым сегодня очень плотно сотрудничаем над тем, чтобы отработать механизмы, усиливающие профилактику", - отметил министр.
Он также добавил, что в Украине появятся образовательные курсы для детей и родителей по части социальных сетей, а также усилят коммуникацию по вопросу поведения детей в этих сетях.