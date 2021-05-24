Дубинский поздравил Шевченко с исключением из "СН": "Поздравляю со смытой грязью с подошв"

Исключенный ранее из фракции "Слуга народа" депутат ВР Александр Дубинский поздравил своего коллегу Евгения Шевченко с тем, что тот прошел такой же путь.

Шевченко и Дубинский обменялись любезностями в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Поздравляю со смытой грязью с подошв. Но есть вопрос. В твоей бывшей фракции говорят, ты договорился с Ермаком делать партию Юго-Востока в противовес ОПЗЖ. Это правда?" - написал Дубинский.

"Врут, собаки", - ответил Шевченко.

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Ранее депутатская фракция "Слуга народа" исключила из своего состава народного депутата Евгения Шевченко. Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк пояснил, что личные позиции Шевченко "шли вразрез с позицией не просто партии, но и государства в целом".

Нардеп Шевченко заявил, что рад исключению из рядов "слуг народа". Он пообещал "собирать вокруг себя бывших беркутовцев и бороться с националистами".

Как сообщалось, народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко 20 апреля провел в Минске встречу с захватившим власть в Беларуси Александром Лукашенко. 23 апреля на заседании фракции "Слуга народа" было принято решение провести голосование через сбор подписей относительно дальнейшего участия депутата Евгения Шевченко в составе фракции.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. В то же время "слуга народа" Евгений Шевченко порадовался задержанию белорусского оппозиционного блогера.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.