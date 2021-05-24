Новое преступление белорусского режима не значит, что шпионы РФ в украинской власти не должны понести наказание за слив спецоперации по "вагнеровцам", - Порошенко
Об этом заявил лидер "Европейской Солидарности", пятый президент Петр Порошенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Следует ввести персональные санкции против вдохновителей и исполнителей преступления по похищению человека. Следует прекратить авиационные полеты над территорией Беларуси. Установить запрет на полеты самолетов авиакомпании "Белавиа" в аэропорты Украины. Следует немедленно прекратить импорт белорусской электроэнергии в Украину. Усилить работу украинских спецслужб для нейтрализации угроз для жизни и здоровья оппонентов белорусской тирании, которые нашли убежище в Украине", - подчеркнул Порошенко.
Лидер "ЕС" призывает Европейский Союз, США, других партнеров Украины к аналогичным санкциям против Беларуси, а украинские власти - немедленно ввести эти санкции, а в дальнейшем синхронизировать их с международными.
Порошенко решительно осуждает варварские методы борьбы режима Лукашенко с демократической оппозицией.
"Роман Протасевич, как и другие политические заключенные должны быть немедленно и безусловно освобождены. Должны быть обеспечены права белорусской оппозиции. Еще в августе прошлого года я отмечал, что только путем проведения новых президентских выборов в соответствии с высокими стандартами ОБСЕ Беларусь может вернуться на путь стабильного демократического развития. Теперь же очевидно, что сам Лукашенко в таких выборах участия принимать уже не может", - отметил пятый президент.
Порошенко подчеркнул, что новое преступление белорусского режима никоим образом не означает, что российские шпионы в украинской власти не должны понести наказание за слив россиянам секретной информации о спецоперации по задержанию наемников российской частной армии Вагнера.
"Равно как и за срыв самой операции, которую украинские контрразведчики реализовывали совместно со спецслужбами одной из ведущих стран НАТО. Не надо путать грешное с праведным. Лукашенко незаконно задержал оппозиционера, а украинская спецоперация имела целью привлечение к ответственности десятков российских военных преступников, которые убивали людей в Украине и других странах мира. Поэтому неуместны какие-либо параллели между сорванной операцией наших спецслужб, целью которой было защищать Украину от российской агрессии, и похищением оппозиционера по заданию белорусского диктатора", - подытожил лидер "ЕС".