МИД Литвы рекомендует гражданам страны покинуть Беларусь

Министерство иностранных дел Литовской Республики рекомендует гражданам страны воздержаться от поездок в Беларусь, а тем, кто сейчас находится в стране - вернуться на родину.

Об этом говорится в официальном заявлении литовского внешнеполитического ведомства, распространенном 24 мая, передает Цензор.НЕТ.

"Принимая во внимание события 23 мая, когда пассажирский самолет Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс, был вынужден приземлиться и возникла угроза безопасности и жизни людей, министерство иностранных дел призывает граждан Литвы не въезжать на территорию Белоруссии. Граждане республики должны покинуть эту страну", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что страна не будет пропускать рейсы, которые намерены пересечь воздушное пространство Беларуси.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.