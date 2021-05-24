Встреча Байдена и Путина, скорее всего, пройдет в Женеве, - СМИ
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Встреча президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина, скорее всего, пройдет в Женеве (Швейцария).
Об этом сообщает в понедельник телеканал NBC со ссылкой на источники в американской администрации, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Женева, Швейцария, является наиболее вероятным местом проведения потенциальной встречи между Байденом и Путиным, заявляют (телеканалу - ред.) четыре источника в администрации", - говорится в сообщении NBC.
В начале мая Байден заявлял, что он ожидает встречи с Путиным, когда отправится в Европу в середине июня для встреч с лидерами НАТО, на саммит G7 и переговоры США-ЕС.
Ранее спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович сообщил, что США согласовывает с Офисом Президента украинскую повестку на переговорах Байдена с Путиным.