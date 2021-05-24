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Среди катапультировавшихся из стоящего на земле Су-30СМ летчиков в оккупированном Крыму оказался дезертир из ВСУ Сергей Додух. ФОТО

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Среди катапультировавшихся из стоящего на земле Су-30СМ летчиков в оккупированном Крыму оказался дезертир из ВСУ Сергей Додух. ФОТО
Летчики оккупационных сил РФ в Крыму 22 мая катапультировались из стоящего на земле Су-30СМ. Один из них дезертир Додух Сергей Викторович.

Об этом в Facebook написал российский авиационный эксперт Вадим Лукашевич, передает Цензор.НЕТ.

"Возвращаясь к недавнему случаю несанкционированного катапультирования на Су-30СМ двух летчиков на крымском аэродроме Саки 21 мая. Обращаю ваше внимание на интереснейший нюанс: второй летчик, майор Додух С.В. (на фото он справа) - в прошлом летчик Су-25 ВВС Украины (с авиабазы Кульбакино в Николаеве), сделал несколько боевых вылетов в зоне АТО, летая ведомым. По отзывам сослуживцев - хороший летчик, крепкий и спокойный парень с твердой рукой. После окончания активных действий украинской авиации в зоне АТО написал рапорт на увольнение. Его уволили, и он вернулся в Саки, откуда был родом. И вот теперь он таким образом всплыл... Летает в ВКС России на катапульте недалеко от отчего дома", - рассказал эксперт.

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Вместе с тем, Лукашевич не точно указал данные о службе Додуха ВСУ - с 2017 года он разыскивается как дезертир.

Среди катапультировавшихся из стоящего на земле Су-30СМ летчиков в оккупированном Крыму оказался дезертир из ВСУ Сергей Додух 01
Среди катапультировавшихся из стоящего на земле Су-30СМ летчиков в оккупированном Крыму оказался дезертир из ВСУ Сергей Додух 02
Среди катапультировавшихся из стоящего на земле Су-30СМ летчиков в оккупированном Крыму оказался дезертир из ВСУ Сергей Додух 03

Напомним, в оккупированном Крыму два летчика катапультировались из стоящего на земле Су-30СМ.

Топ комментарии

  • Eutectic
    Він приягу Україні давав. Від присяги не звільняються Среди катапультировавшихся из стоящего на земле Су-30СМ летчиков в оккупированном Крыму оказался дезертир из ВСУ Сергей Додух - Цензор.НЕТ 6096
  • Светлана Велик
    Коллаборант он. Перешел на службу к врагу. Раньше за такое только расстрел, а сейчас дезертир, понять и простить.
  • Русский Алкаш
    Не увольнялся он. Ушел в отпуск летом-осенью 2014 года (точно не помню) и не вернулся. Наверное комбриг Саша Дьякив прикрывал долго дезертирство.
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