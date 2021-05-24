Задержанный Протасевич поддерживал Украину: "Политика Лукашенко в отношении Украины называется двуличием"

Задержанный в Минске журналист Роман Протасевич поддерживает Украину, был на Майдане и работал в АТО.

Цензор.НЕТ подобрал его самые информативные высказывания об Украине.

О статусе Крыма и позиции Александра Лукашенко:

"…Крым – это Украина. Может, я скажу достаточно банальные слова, но Украина – соседка Беларуси. Страна, с которой должны строиться добропорядочные отношения. Нынешняя политика Лукашенко в отношении Украины называется двуличием. Братья братьями, соседи соседями, но ровно до тех пор, пока у него не появляются какие-то личные интересы. Он обнимается с украинскими президентами и клянется: "Мы друзья навек". А потом летит в Россию, обнимается с Путиным и говорит: "Россияне – наши старшие братья". Да, ему нужно усидеть на двух стульях. Но пора становиться более честным, искать баланс и определяться", - заявил он в интервью изданию "Гордон" от 12 августа 2020 года.

О Революции Достоинства и работе в АТО:

"Мне было интересно, как все это работает. И вообще интересно, когда такие события на расстоянии. Одна ночь поездом – и там все иначе… Потом мне Беркут разбил голову, и пришлось возвращаться в Минск. Потому что, конечно, в Украине я не смог бы получить никакой помощи. Я помню, что после одного из разгонов, когда и мне "прилетело", меня погрузили в "скорую" с отравлением газом, но увидели белорусский паспорт – порвали медзаключение и сказали: "Все, ты здоров. Выходи"… Я не участвовал в столкновениях, не кидал коктейли, камни и так далее".

Как журналист-фрилансер работал в зоне АТО:

"Скажу больше: я год снимал в зоне АТО как журналист-фрилансер. У меня были и ранения, и все... Поэтому говорить, что я политикан, или еще что-то такое – по меньшей мере, глупо. Потому что я все время работал в крупнейших белорусских медиа".

Интервью Юрию Дудю от сентября 2020 года

Также есть информация, что Протасевич выступал за пhоведение в Беларуси декоммунизации по украинскому образцу.