Земельная реформа увеличит ВВП Украины на 1,5%, - советник главы ОП Милованов

Реализация земельной реформы добавит в бюджеты разных уровней около $2 млрд или около 1,5% ВВП.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил советник главы Офиса Президента Тимофей Милованов.

"С моей точки зрения, реформа медленная и обрезана. Экономическое развитие будет медленнее. Но оно все равно будет. По нашим расчетам (Киевской школы экономики), даже такой вариант реформы в последующие годы это добавит примерно 2 млрд долларов. То есть около 1,5% ВВП", - заявил Милованов.

Советник главы ОП отметил, что "очень положительно" смотрит на "эту историю" и надеется, что все будет хорошо.

Также он отметил, что нужно будет пристально следить за тем, чтобы при запуске земельной реформы не было рейдерства и других злоупотреблений. Но, по мнению советника главы ОП, ограничения покупки в одни руки 100 тыс. га сельскохозяйственной земли поможет правоохранителям своевременно реагировать на возможные злоупотребления.

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