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Сообщение о теракте на рейсе Lufthansa не подтвердилось, самолет готовится к вылету из Минска

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Сообщение о теракте на рейсе Lufthansa не подтвердилось, самолет готовится к вылету из Минска
Самолет авиакомпании Lufthansa во Франкфурт, не вылетевший по расписанию из Минска из-за сообщения о готовящемся теракте, проходит подготовку к вылету.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

"На данный момент все необходимые мероприятия по досмотру пассажиров, багажа и воздушного судна завершены. Сообщение о теракте, поступившее ранее на электронную почту аэропорта, не подтвердилось", - говорится в сообщении.

"Борт готовится к вылету, производится загрузка багажа, объявлена посадка на рейс LH1487 авиакомпании Lufthansa Минск-Франкфурт", - добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что из Минска не может вылететь самолет LufthansaВ аэропорту утверждают, что получили сообщение о теракте.

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Топ комментарии

  • Гыг с Вами
    гэбнявая постановка...
  • Mr Vice President
    Может пора уже прекращать летать в Лукашенкостан? Вам же дороже выйдут эти полеты потом...
  • Сергей Ткаченко a73c9e6e
    Для відводу очей.
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