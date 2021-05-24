Сообщение о теракте на рейсе Lufthansa не подтвердилось, самолет готовится к вылету из Минска
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Самолет авиакомпании Lufthansa во Франкфурт, не вылетевший по расписанию из Минска из-за сообщения о готовящемся теракте, проходит подготовку к вылету.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.
"На данный момент все необходимые мероприятия по досмотру пассажиров, багажа и воздушного судна завершены. Сообщение о теракте, поступившее ранее на электронную почту аэропорта, не подтвердилось", - говорится в сообщении.
"Борт готовится к вылету, производится загрузка багажа, объявлена посадка на рейс LH1487 авиакомпании Lufthansa Минск-Франкфурт", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что из Минска не может вылететь самолет Lufthansa. В аэропорту утверждают, что получили сообщение о теракте.