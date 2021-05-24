Минздрав ведет переговоры о переносе сроков поставки COVID-вакцин с осени на лето, - Ляшко

На сегодняшний день Министерство здравоохранения Украины ведет переговоры о переносе сроков поставки вакцин от коронавируса в Украину с осени на лето.

Об этом министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил в интервью LB, передает Цензор.НЕТ.

"Мы готовимся к тому, чтобы открыть больше центров вакцинации. Но они откроются, когда будет больше вакцин. Поэтому мои первые шаги в должности, которые я уже начал делать - пересмотрел все контракты и поставки вакцин. И закупочные организации сейчас еще подготовят аналитику, что и когда будет поставлено в Украину. Также я уже начал процесс переговоров о переносе поставок с четвертого квартала 2021 на летние месяцы. Плюс ведутся переговоры с компаниями, с которыми раньше активных переговоров не было, о приоритетности поставок летом", - рассказал Ляшко.

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Он также отметил, что поставил себе амбициозную цель - полностью провакцинировать за лето 5 миллионов украинцев. Или же сделать 10 миллионов доз.

"Поэтому я не буду делать никаких заявлений, а буду показывать работу своими действиями. Через 100 дней моей работы буду выходить на пресбрифинг, приду на заседание фракции - и будет приниматься решение, выполнил ли я обещанное и работаю ли дальше. Я не держусь за кресло, я серьезно говорю, что пришел выполнить поставленную цель - изменить систему здравоохранения и улучшить здоровье украинцев", - отметил Ляшко.

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