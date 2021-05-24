Беларусь утверждает, что о минировании рейса с Протасевичем якобы сообщили "солдаты ХАМАС"

Власти Беларуси настаивают, что экипаж Ryanair сам решил посадить самолет именно в Минске, а не лететь в Киев, Львов, Варшаву или Вильнюс.

Об этом журналистам заявил директор департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций Беларуси Артем Сикорский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Он процитировал якобы содержание послания: "Мы, солдаты ХАМАС, требуем, чтобы Израиль прекратил огонь в Секторе Газа. Мы требуем, чтобы Европейский Союз отказался от поддержки Израиля в этой войне. Известно, что участники "Делфи экономик форум" возвращаются домой рейсом ОР-4978. В этот самолет заложена бомба. Если вы не выполните наши требования, бомба взорвется 23 мая над Вильнюсом".

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По словам Сикорского, письмо поступило на электронную почту аэропорта "Минск" с сервиса protonmail на английском языке.

Информация, заявил он, сразу была доведена экипажу, "он мог вернуться во Львов, Киев, сесть в Варшаве или лететь в Вильнюс, но сам принял решение сесть в Минске".

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По словам Сикорского, командиром экипажа было принято правильное и смелое решение. "Мы сегодня высказали благодарность компании Ryanair за правильные действия в этой ситуации", - сказал он.

Ранее компания Ryanair заявила, что на борту самолета были "сотрудники КГБ", которые сошли в Минске, и назвала случившееся "государственным угоном самолета, государственным пиратством".

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.