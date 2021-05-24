ЕС сегодня вечером может ввести санкции против Беларуси: "Мы готовим несколько возможных мер", - глава Евросовета Мишель

Евросоюз уже 24 мая вечером может принять меры против Беларуси в ответ на инцидент с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске 23 мая.

Об этом заявил журналистам глава Евросовета Шарль Мишель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодня вечером у нас будет возможность затронуть международные темы. В частности, на повестке будет Беларусь. То, что там вчера произошло, было международным скандалом, жизни европейских граждан были поставлены под угрозу, и это неприемлемо. Вот поэтому мы включим в обсуждение на Европейском совете санкции, мы готовим несколько возможных мер, несколько опций, и я надеюсь, что сегодня вечером мы сможем принять решение по этому вопросу", - сказал Мишель.

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Накануне стало известно, что Мишель включит в повестку открывающегося в понедельник саммита ЕС вопрос о принудительной посадке самолета Ryanair в Минске.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.