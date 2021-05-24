Прекращение авиасообщения с Беларусью рассмотрят на завтрашнем внеочередном заседании правительства, - Шмыгаль

Кабинет министров соберется завтра на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть вопрос прекращения авиасообщения между Украиной и Республикой Беларусь.

Об этом сообщил в Telegram премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Министерство иностранных дел и Министерство инфраструктуры уже готовят пакет соответствующих решений. Украина должным образом отреагирует на ситуацию принудительной посадки пассажирского самолета компании Ryanair в аэропорту Минска", - отметил он.

Как сообщал Цензор.НЕТ, ранее в понедельник под председательством президента Владимира Зеленского состоялось совещание, на котором президент поручил правительству подготовить решение о прекращении авиасообщения между Украиной и Беларусью.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.