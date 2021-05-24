Фальшивые агентства по трудоустройству заманивают украинцев высокими заработками за рубежом, – эксперт

Фальшивые агентства по трудоустройству заманивают украинцев трудоустраиваться в богатые страны с высокими заработками, но в итоге заробитчан депортируют, и они лишаются денег.

Об этом в комментарии УНИАН сказал президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойников, передает Цензор.НЕТ.

"Единственное, чем фальшивые агентства заманивают украинцев – возможность получать нереально высокие заработные платы и возможность работать в странах, где обычно украинцы не могут трудоустроится легально. Речь идет о странах Скандинавии – Норвегии, Германии, Швецию, Швейцарии, Дании", - сказал он.

"Украинцы платят деньги посредникам, рассчитывая на то, что очень быстро их отработают. Но на самом деле мошенники просто собирают с них деньги, а потом или исчезают, а украинцев депортируют или запрещают въезд в Европу", - добавил эксперт

По словам Воскобойникова, количество украинцев, которые работают нелегально, уменьшается каждый год.

"В конце 2020 года в Польше работало почти 620 тысяч украинцев, которые платили взносы и работали легально. Это почти в 3,5 раза больше, чем это было в 2015-2016 годах. Тогда только 170 тысяч плательщиков было", - пояснил он.

Воскобойников отметил, что именно Польша является страной с наибольшим массовым трудоустройством украинцев, поэтому ситуация с уменьшением количества уехавших туда является показательной.

"Мы можем сказать, что трудовая миграция немного уменьшилась. Но совсем несущественно. Говорить, что сейчас после ослабления карантина она начинает расти – нет. Она остается приблизительно в тех же объемах, что и в 2019 году", - пояснил эксперт.

Президент ассоциации считает, что выходом из ситуации, когда украинцев обманывают фальшивые посредники, является законопроект о защите трудовых мигрантов. Документ нацелен бороться с мошенниками по трудоустройству за границей. Он готовится ко второму чтению.

"Советы украинцем: не платите деньги посредникам за трудоустройство и изготовление визовых документов, потому что за это посредники получают деньги от работодателей", - сказал он.

По его словам, для украинца, который все-таки согласится работать нелегально, это прямая угроза жизни и здоровью.

"Юридически нелегального работника не существует. Соответственно, никто не позаботится об условиях труда, здоровье", – добавил Воскобойников.

Ограничения в некоторых отраслях экономики, которые действуют в Европе из-за пандемии коронавируса, существенно сократили спрос на низкоквалифицированную рабочую силу, в том числе из Украины. Европа вследствие роста внутренней безработицы усилила контроль на границе, что привело к увеличению количества депортаций нелегально работающих украинцев.

Эксперты предостерегают украинцев от попытки выехать за рубеж на нелегальную работу, поскольку существует риск неоплаты или неполной оплаты проделанной работы. Также возможен вариант невыполнения принимающей стороной обещанных условий проживания заробитчанина. Кроме того, у нелегала могут забрать паспорт, якобы на регистрацию и оформление, и не вернуть его, тогда человек становится фактически прикованным к этой работе.