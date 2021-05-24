Беларусь высылает из страны почти все посольство Латвии из-за инцидента с государственным флагом - Латвия ответила симметрично

Беларусь объявила о высылке из страны посла Латвии и почти всего дипломатического персонала посольства. Такой шаг объяснили инцидентом в Риге, где государственный флаг Беларуси заменили на бело-красно-белый флаг.

Об этом на встрече с журналистами 24 мая сообщил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, передает белорусское информагентство "Белта".

По словам Макея, латвийский посол должен покинуть Беларусь в течение 24 часов, а дипломатический и административно-технический персонал посольства - в течение 48 часов. Останется только один сотрудник "для ухода за зданием".

В свою очередь, МИД Латвии в ответ уже заявило о высылке всего персонала посольства Беларуси "до нормализации отношений".

Ранее 24 мая в Риге, где проходит Чемпионат мира по хоккею, мэр города Мартиньш Стакис заменил белорусский государственный флаг на бело-красно-белый флаг, который тот назвал "флагом свободной Беларуси".

"Флагу, символизирующему режим, который осуществляет государственный терроризм, не место в городской среде Риги. Поэтому мы его сняли", - написал Стакис в Twitter.

⬜🟥⬜Starp hokeja čempionāta karogiem paceļam brīvās Baltkrievijas karogu, kuru man uzticēja baltkrievu politiskie bēgļi! Rīgā nedrīkst plīvot karogi, kas simbolizē režīmu, kurš nodarbojas ar valsts terorismu – tos esam noņēmuši. #BrīvībuBaltkrievijai #FreeBelarus #ЖывеБеларусь pic.twitter.com/BgVOFtXNFX — Mārtiņš Staķis (@MStakis) May 24, 2021

Под "государственным терроризмом", очевидно, имеется в виду принудительная посадка в Беларуси пассажирского самолета компании Ryanair и задержание белорусского оппозиционера и соучредителя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.