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Пророссийскую ботоферму "накрыли" в Черкассах

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Пророссийскую ботоферму "накрыли" в Черкассах
Боты распространяли ложную информацию об Украине и дискредитировали украинскую власть.

Об этом сообщает пресс-служба Черкасской областной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

"Житель города Черкассы продавал анонимные IP-адреса своим клиентам, среди которых были пророссийски настроенные граждане и агитаторы, которые распространяли дезинформацию, создавали негативные настроения в обществе и дискредитировали украинскую власть", - сказано в сообщении.

На работе у фигуранта провели обыск, изъяли компьютерную технику, более 400 одновременно работающих сим-карт и телекоммуникационное оборудование.

В деле назначены экспертизы, следствие продолжается.

Мужчине могут сообщить о подозрении в призывах к свержению конституционного строя. В таком случае ему может грозит до 3 лет за решеткой.

Также смотрите: Пресечена деятельность управляемой из РФ ботофермы в Чернигове, - СБУ. ФОТО

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Топ комментарии

  • Нестор Нетописець
    Завжди цікавило питання: чому така публіка любить Росєюшки завжди виключно на великій від неї відстані? Чому не їдуть туди по "праграмє саатєчєствєннікав"?
  • саша паламарчук
    от ****** кацапські.
  • три - пятнадцать
    сколько из них имели цензоровский логин? )))
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