До Вильнюса не долетели 5 пассажиров c рейса Протасевича, - правительство Литвы

Из Афины в Вильнюс отправились 126 пассажиров, прибыл - 121 пассажир. С рейса сняли основателя Телеграм-канала NEXTA Протасевича и его девушку Сапегу. Кто остальные трое и куда они исчезли - неизвестно.

Об этом заявила пресс-секретарь премьер-министра Литвы Раса Юкнявичене, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Ранее литовские власти указывали, что на борту было от 123 до 127 пассажиров плюс экипаж. О личностях тех, кто сошел с рейса в Минске, нет официальных комментариев.

"Ryanair трижды исправляла заявленное количество пассажиров. Последнее исправление состоит в том, что 126 пассажиров покинули Афины и 121 - приземлился в Вильнюсе. Это не включает экипаж из шести человек", - пояснила Юкнявичене.

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Начальник криминальной полиции Литвы Роландас Кишкис сообщил, что полицейские опрашивают пассажиров этого рейса и осматривают самолет.

По словам заместителя генерального прокурора Литвы, расследование может занять месяцы.

Ранее глава авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири заявил, что на борту были сотрудники КГБ Беларуси, и назвал случившееся "государственным угоном самолета".

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.