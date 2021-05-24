VoxUkraine: "Только 17,6% фактологических цитат Зеленского на пресс-конференции оказались правдой."

11,8% цитат оказались неправдой, 35,3% - манипуляциями, 11,8% - преувеличением, 5,9% - технической ошибкой. Еще 17,6% цитат идентифицировать не удалось.

К такому выводу пришли аналитики VoxUkraine, сообщает Цензор.НЕТ.

Они проанализировали трехчасовое выступление президента на пресс-конференции 20 мая и выделили в нем 17 фактологических цитат. Для сравнения, во время пресс-марафона Зеленского осенью 2019 года из 14 часов выступления президента удалось выделить только 14 фактологических цитат.

"Всего из 17 цитат президента 11,8% (2 цитаты) были ложными, 35,3% (6 цитат) - манипуляциями, 11,8% (2 цитаты) - преувеличениями. Правдивыми были 3 цитаты, или 17,6% выделенных высказываний. Не обошлось и без уже почти традиционных для президента "если бы" и других фраз, которым невозможно присвоить вердикт. Так, "без вердикта" остались 3 цитаты, то есть 17,6% из выделенных высказываний. Была и одна техническая ошибка, которая составила 5,9% среди зафиксированных фактологических заявлений президента", - сказано в сообщении аналитиков.

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В частности, президент преувеличил число людей, получивших "карантинные" 8 тыс. грн. И сказал неправду о том, что средняя зарплата в Польше приближается к средним зарплатам "во многих городах Украины".

"Средняя заработная плата украинцев в Польше в 2020 году составила 4502 злотых в месяц (без вычета налогов). Однако для более корректного сравнения заработных плат нужно учитывать паритет покупательной способности (ППС). Из-за разницы цен деньги имеют разную покупательную способность в разных странах. Поэтому на одинаковую сумму можно приобрести разное количество товаров и услуг в Польше и Украине. Согласно данным МВФ, в 2020 году курс злотого - 1,79 злотых/$ ППС, курс гривны - 7,52 грн/$ ППС. Поэтому средняя заработная плата украинцев в Польше составляла $2515 по ППС. В Украине средняя заработная плата в 2020 году - 14 178 грн, это $1885 по ППС", - пояснили в VoxUkraine.

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Манипулятивным является и утверждение Зеленского о "достижениях режима тишины". Ведь выстрелов действительно стало меньше, но о стабильности говорить еще рано.

Заявление Зеленского о том, что за 20 мая нет ни одной смерти от COVID-19, VoxUkraine отнесли к техническим ошибкам.

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