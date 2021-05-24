Зеленский наградил орденами и медалями морских пехотинцев
Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается в документе, награды присвоены "За личное мужество, самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, образцовое выполнение воинского долга и по случаю Дня морской пехоты Украины".
Орденом Богдана Хмельницкого II степени награждены:
Палас Николай Дмитриевич - полковник
Сикоз Виктор Александрович - подполковник
Орденом Богдана Хмельницкого III степени награждены:
Книжник Олег Владимирович - подполковник
Шмигельский Александр Иванович - подполковник
Орденом "За мужество" IІI степени награждены:
Барзух Иван Анатольевич - младший сержант
Вандровский Николай Викторович - старший лейтенант
Мильковский Василий Витальевич - старший матрос
Павлюк Сергей Леонидович - старший сержант
Саенко Александр Александрович - лейтенант
Шестаков Валентин Александрович - капитан
Орденом Данила Галицкого награжден:
Таранюк Сергей Владимирович - старший лейтенант
Медалью "За воинскую службу Украине" награждены:
Алексеев Александр Сергеевич - старший матрос
Андровов Алексей Иванович - полковник
Вороной Евгений Анатольевич - младший сержант
Лабузов Александр Сергеевич - старший матрос
Линник Александр Григорьевич - старший прапорщик
Малиборский Виталий Михайлович - подполковник
Манита Вячеслав Владимирович - подполковник
Ситайло Сергей Викторович - прапорщик
Тишунов Денис Иванович - лейтенант
Чумак Ольга Николаевна - старший матрос
Шутяк Сергей Сергеевич - старший лейтенант
Медалью "Защитнику Отечества" награждены:
Кравченко Виктор Семенович - старшина
Ложечка Валерий Андреевич - сержант
Мельник Виктор Владимирович - лейтенант
Мельниченко Вадим Константинович - лейтенант
Наконечный Сергей Анатольевич - старшина
Никель Егора Александровича - лейтенант
Сидор Артур Витальевич - младший сержант
Тарасенко Николай Павлович - старший прапорщик
Титеева Татьяна Николаевна - старшина
Фана Игорь Степанович - старшина