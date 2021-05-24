Порошенко опровергает опубликованные Bihus.Info обвинения в потворстве Медведчуку
Об этом говорится в сообщении пресс-службы партии "Европейская солидарность", информирует Цензор.НЕТ.
"Петр Порошенко не разговаривал с Медведчуком на те темы, на о которых вещают чужие голоса в программах на ютуб-канале Дениса Бигуса от 17 мая и 24 мая 2021 года", - сказано в сообщении.
В пресс-службе партии утверждают, что источником для журналистов стал "слив из Офиса Президента".
"Постоянные попытки навязать обществу мнение о якобы связи Медведчука с Порошенко - черный пиар, который координируется командой Зеленского. Цель - дискредитировать главную проевропейскую оппозиционную силу. Анализ высказываний спикеров Офиса президента, "Слуг народа" и пула экспертов и блогеров Банковой не оставляет никаких сомнений, что на самом деле Зеленский борется с Порошенко, а не с Медведчуком и Путиным", утверждают в "Европейской Солидарности".
В пресс-службе подчеркнули, что Порошенко неоднократно подробно рассказывал, как использовал статус Медведчука в качестве неформального представителя Путина по вопросам освобождения заложников.
И напомнили, что дело против Медведчука по статье о госизмене было открыто в феврале 2019 года тогдашним генеральным прокурором Юрием Луценко.
"Именно во время досрочных парламентских выборов, инициированных Зеленским в 2019 году, Медведчук вернулся в большую политику. И только рост рейтинга ОПЗЖ, который почти догнал "Слуг", вывел Зеленского из летаргии, в которой он почти два года пассивно наблюдал за активностью пятой колонны", - подытожили в "Европейской Солидарности".
Напомним, ранее журналисты Bihus.Info опубликовали вторую часть "прослушки" разговоров Виктора Медведчука. Их расследование посвящено тому, каким образом в руках кума Путина оказался участок украинского нефтепровода.