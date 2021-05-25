Рекомендуем турецким коллегам перестать подпитывать милитаристские настроения Киева, - Лавров

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров вновь указал на расхождения позиций России и Турции в вопросах Крыма. При этом он упрекнул Анкару "в поощрении украинских инициатив" и сравнил это с "посягательством на территориальную целостность России".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Если говорить об украинских делах, то на всех уровнях настоятельно рекомендуем турецким коллегам тщательно проанализировать ситуацию и перестать подпитывать милитаристские настроения Киева. Предельно четко проводим мнение, что поощрение агрессивных украинских инициатив по Крыму равносильно посягательству на территориальную целостность России. Рассчитываем, что линия Анкары будет скорректирована с учетом нашего законного беспокойства", - сказал Лавров.

В конце прошлой недели спикер МИД России Мария Захарова заявила, что политикам в Турции следует "отказаться от использования этнического фактора как инструмента геополитической игры".

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Турция пока не реагировала на все эти высказывания.