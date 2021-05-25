Новости • Агрессия России против Украины

Рекомендуем турецким коллегам перестать подпитывать милитаристские настроения Киева, - Лавров

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Рекомендуем турецким коллегам перестать подпитывать милитаристские настроения Киева, - Лавров
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров вновь указал на расхождения позиций России и Турции в вопросах Крыма. При этом он упрекнул Анкару "в поощрении украинских инициатив" и сравнил это с "посягательством на территориальную целостность России".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Если говорить об украинских делах, то на всех уровнях настоятельно рекомендуем турецким коллегам тщательно проанализировать ситуацию и перестать подпитывать милитаристские настроения Киева. Предельно четко проводим мнение, что поощрение агрессивных украинских инициатив по Крыму равносильно посягательству на территориальную целостность России. Рассчитываем, что линия Анкары будет скорректирована с учетом нашего законного беспокойства", - сказал Лавров.

В конце прошлой недели спикер МИД России Мария Захарова заявила, что политикам в Турции следует "отказаться от использования этнического фактора как инструмента геополитической игры".

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Турция пока не реагировала на все эти высказывания.

Топ комментарии

  • Amber
    Какие же вы кацапы мерзопакостные и отвратительные нелюди !
    Вас даже нацией назвать нельзя , потому что вы , дикое племя и воровское быдло чужих земель
    и обвинять в чем то турков , вы не имеете морального права !
    Вы украли наш Крым , а виноваты турки ?
  • Андерсен a4cbf7de
    Какие у Украины у милитаристские настроения. Украина не на кого не нападала, ни у кого ни чего не оккупировала, международные и межгосударственные договоры не нарушала, а ели и будет воевать то только по освобождению международно признанных территорий Украины - Крыма, Севастополя и ОРДЛО. В отличии от РФ , цитирую Путина " Границы России негде не заканчиваются".
  • Алекс Мышкевич
    Говорящему коню рекомендовано почитать

    Кри́мські тата́ри в Туре́ччині - частина громадян та мешканців Туреччини, які є кримськими татарами чи походять від них. До XX століття кримські татари іммігрували з Криму в Османську імперію трьома хвилями: перша хвиля виникла після анексії Криму Російською імперією в 1783 році, друга - після Кримської війни 1853-1856 років і третя - після російсько-турецької війни 1877-1878 років

    За різними оцінками, на сьогодні в Туреччині проживає від 1 до 7 млн осіб кримськотатарської діаспори

    Феномен кримськотатарської еміграції та діаспори в Османську імперію (Туреччину) є унікальним серед явищ подібного роду у світовій історії, щонайменше, в двох аспектах: 1. в кількісному вимірі - демографічний кримськотатарський ресурс в ******** Туреччині в кількісному відношенні на порядок перевершує той, що мають кримські татари на своїй історичній батьківщині - в Криму.
    2. в якісному (інтелектуальному) вимірі - участі кримських татар в суспільно-політичному, економічному, культурному та освітньому житті Османської імперії і Туреччини мала важливе, а інколи й вирішальне, значення в їх історичному розвитку.
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