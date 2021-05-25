США и РФ провели консультации по вопросам безопасности перед встречей Байдена и Путина

Советник по вопросам нацбезопасности Белого дома Джейк Салливан и секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев провели консультации по вопросам двусторонних отношений в контексте запланированной встречи президентов двух стран.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Встреча стала логическим продолжением недавних дискуссий, проведенных в Рейкьявике между государственным секретарем Блинкеном и министром иностранных дел Лавровым. Дискуссия стала важным шагом в подготовке к запланированному саммита, дата и место проведения которого будут объявлены позже ", - отмечается в официальном сообщении Белого дома.

В Белом доме назвали дискуссии - несмотря на значительные разногласия - конструктивными, что позволило сторонам "лучше понять позиции". Указывается, что обсуждение касалось "широкого круга вопросов, относящихся к взаимным интересам, с высоким приоритетом к тематике стратегической стабильности".

В Вашингтоне выразили уверенность, что с РФ можно достичь взаимоприемлемых решений в ряде сфер. Кроме того, отмечается, что нормализация американо-российских отношений отвечает интересам обеих стран и будет способствовать глобальной предсказуемости и стабильности.

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Как заявила пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки, Салливан и Патрушев обсудили инцидент с принудительной посадкой пассажирского самолета в Минске с целью ареста оппозиционного журналиста Романа Протасевича.