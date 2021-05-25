Блинкен и Маас обсудили "Северный поток-2", Беларусь и ситуацию в Газе

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе разговора с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом в очередной раз выразил озабоченность строительством "Северного потока-2", также они обсудили Беларусь и ситуацию в Газе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает Госдепартамент США.

"Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Маас обсудили координацию дальнейших шагов по реагированию на события в Беларуси и усилия по оказанию чрезвычайной помощи в Газе, а также важность активизации НАТО в рамках амбициозного процесса НАТО-2030", - говорится в сообщении официального представителя Госдепа Неда Прайса.

Он также отметил, что в ходе разговора с Маасом Блинкен также в очередной раз "подтвердил озабоченность США по поводу трубопровода "Северный поток-2".

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Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.