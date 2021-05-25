"Позорные нападки": Байден отреагировал на задержание Протасевича и поддержал санкции ЕС против Беларуси

Президент США Джо Байден назвал "прямым оскорблением международных норм" ситуацию с самолетом Ryanair в Беларуси и поручил разработать меры привлечения к ответственности виновных.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает Белый дом.

"Я присоединяюсь к многочисленным призывам провести международное расследование, чтобы установить все обстоятельства этого дела. Я приветствую новость о том, что Европейский союз призвал к целенаправленным экономическим санкциям и другим мерам и попросил мою команду разработать соответствующие варианты привлечения виновных к ответственности в тесной координации с Европейским союзом, другими союзниками и партнерами, а также международными организациями", - цитирует Белый дом заявление Байдена.

Байден назвал арест Протасевича "позорными нападками как на политическое инакомыслие, так и на свободу прессы".

"Соединенные Штаты присоединяются к странам по всему миру в призывах к его освобождению, а также к освобождению сотен политических заключенных, которые несправедливо содержатся под стражей режимом Лукашенко", - заявил президент США.

"В течение нескольких месяцев белорусский народ добивался того, чтобы его голос был услышан, требуя демократии, уважения прав человека и сохранения основных свобод. Я приветствую мужество и решимость белорусов, борющихся за основные права, в том числе журналистов, таких как Роман Протасевич, и лидеров оппозиции, таких как Светлана Тихановская и ее муж Сергей Тихановский. США будут и впредь поддерживать народ Беларуси в его борьбе", - добавил Байден.

Ранее Европейский совет призвал европейских перевозчиков избегать перелетов через Беларусь, а также заявил, что ожидает от Международной организации гражданской авиации срочного расследования события в Минске как недопустимого инцидента. Лидеры стран ЕС выступили за введение новых санкций против Беларуси в связи с инцидентом с посадкой самолета Ryanair в Минске.

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Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.