Враг за сутки 8 раз срывал "тишину" на Донбассе, применив 120-мм минометы, гранатометы и ПТРК. Боевых потерь нет, - штаб ОС

За прошедшие сутки, 24 мая, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщат пресс-центр ОС в Facebook.

Так, по данным штаба, вблизи населенных пунктов Авдеевка и Невельское наемники РФ открывали огонь из минометов 120-мм калибра.

Неподалеку от Водяного противник осуществил обстрел из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

В пригороде населенных пунктов Павлополь и Пивденное оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а возле Песков - из стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Шумы враг применил противотанковый ракетный комплекс.

"Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины за прошедшие сутки нет. На обстрелы противника наши защитники открывали огонь.Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ", - сказано в сообщении.

Отмечается также, что вчера российско-оккупационные войска применили против мирных жителей противотанковый ракетный комплекс: "Обстрел был осуществлен в направлении населенного пункта Шумы, где с середины мая действуют гарантии безопасности на проведение ремонтно-восстановительных работ по обе стороны от линии разграничения. Указанные действия оккупантов направлены на провоцирование вооруженных сил Украины на открытие ответного огня с последующим их обвинением в нарушении режима прекращения огня именно в районе, где действуют зеркальные гарантии на безопасное проведение работ.

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В результате обстрела, одна из ракет попала в гаражный кооператив "Северный", вторая - в жилой дом, в населенном пункте Пивничне. Маркировка на остатках ракет указывает, что эти боеприпасы российского производства и подтверждает непосредственное участие Российской Федерации в решении агрессии и совершении преступлений против человечности в Украине. Украинская сторона СЦКК оперативно верифицировали обстрел и с помощью установленного координационного механизма сообщила СММ ОБСЕ".

По состоянию на 7:00 утра, 25 мая, нарушений прекращения огня не зафиксировано.

"Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - добавили в пресс-центре ОС.