Салливан на встрече с Тихановской заявил, что США и ЕС "привлекут режим Лукашенко к ответственности"

США вместе с партнерами намерены привлечь к ответственности захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Как сообщает Белый дом, в беседе с бывшим кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской "Салливан ясно дал понять, что Соединенные Штаты в координации с ЕС и другими союзниками и партнерами будут привлекать режим Лукашенко к ответственности".

Советник американского президента осудил инцидент с самолетом авиакомпании Ryanair и задержание создателя информационного портала Nexta Романа Протасевича. Он заявил, что Соединенные Штаты требуют его немедленного освобождения, как и других политзаключенных в Беларуси.

В сообщении говорится, что "Салливан заявил о решительной поддержке Соединенными Штатами требований белорусского народа в отношении демократии, прав человека и основных свобод", а также подчеркнул необходимость "проведения (в Беларуси. - Ред.) свободных и справедливых выборов под наблюдением ОБСЕ для урегулирования нынешнего кризиса".

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Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.