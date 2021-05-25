В Украине за сутки от COVID-19 умерли 249 человек, зафиксированы 2 608 новых случаев заражения, 17 504 человека выздоровели
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.4
"25 мая 2021 в Украине зафиксированы 2 608 новых случаев заболеваний COVID-19. Среди них - 129 детей и 76 медработников.
Также за минувшие сутки:
госпитализированы - 854 человека;
летальных случаев - 249;
выздоровели - 17 504 человека;
За сутки протестированы:
методом ПЦР - 23 440 человек,
методом ИФА - 12 650 человек,
экспресс-тестами - 16 189 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболели - 2 186 463 человека;
выздоровели - 1 975 064 человека;
летальных случаев - 49 685;
проведено ПЦР-тестов - 10 045 897.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (402), Львовской (214), Запорожской (206), Киевской (170) и Днепропетровской (168) областях", - рассказали в Минздраве.