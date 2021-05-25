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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 249 человек, зафиксированы 2 608 новых случаев заражения, 17 504 человека выздоровели

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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 249 человек, зафиксированы 2 608 новых случаев заражения, 17 504 человека выздоровели
2 608 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 25 мая 2021 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.4

"25 мая 2021 в Украине зафиксированы 2 608 новых случаев заболеваний COVID-19. Среди них - 129 детей и 76 медработников.

Также за минувшие сутки:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 249 человек, зафиксированы 2 608 новых случаев заражения, 17 504 человека выздоровели 02 госпитализированы - 854 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 249 человек, зафиксированы 2 608 новых случаев заражения, 17 504 человека выздоровели 02 летальных случаев - 249;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 249 человек, зафиксированы 2 608 новых случаев заражения, 17 504 человека выздоровели 02 выздоровели - 17 504 человека;

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За сутки протестированы:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 249 человек, зафиксированы 2 608 новых случаев заражения, 17 504 человека выздоровели 05 методом ПЦР - 23 440 человек,

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 249 человек, зафиксированы 2 608 новых случаев заражения, 17 504 человека выздоровели 05 методом ИФА - 12 650 человек,

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 249 человек, зафиксированы 2 608 новых случаев заражения, 17 504 человека выздоровели 05 экспресс-тестами - 16 189 человек.

За все время пандемии в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 249 человек, зафиксированы 2 608 новых случаев заражения, 17 504 человека выздоровели 08 заболели - 2 186 463 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 249 человек, зафиксированы 2 608 новых случаев заражения, 17 504 человека выздоровели 08 выздоровели - 1 975 064 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 249 человек, зафиксированы 2 608 новых случаев заражения, 17 504 человека выздоровели 08 летальных случаев - 49 685;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 249 человек, зафиксированы 2 608 новых случаев заражения, 17 504 человека выздоровели 08 проведено ПЦР-тестов - 10 045 897.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (402), Львовской (214), Запорожской (206), Киевской (170) и Днепропетровской (168) областях", - рассказали в Минздраве.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 249 человек, зафиксированы 2 608 новых случаев заражения, 17 504 человека выздоровели 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 249 человек, зафиксированы 2 608 новых случаев заражения, 17 504 человека выздоровели 12

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