Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 167,9 млн, число жертв - более 3,4 млн. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 25 мая в мире зарегистрировали 442 879 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 8 882 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 167 991 786 случаев инфицирования, из них 442 879 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 3 487 135 человек, из них 8 882 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 149,3 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Турция.

Украина находится на 16-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 39-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 10, по летальным случаям - 15-ю и 3-ю позицию соответственно.