Лидеры ЕС осудили разрушительные действия Кремля против Евросоюза и партнеров, - Мишель

Лидеры стран ЕС провели углубленное обсуждение вопросов взаимоотношений с Россией и осудили действия Кремля против Евросоюза и его партнеров.

Об этом в Брюсселе во время пресс-конференции по итогам первого дня встречи лидеров ЕС рассказал президент Европейского совета Шарль Мишель, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы обсудили наши отношения с Россией и осудили незаконные, провокационные и разрушительные действия России против ЕС, стран-членов и партнеров. Мы подтвердили солидарность со странами-членами, особенно с Чешской Республикой, и поддержали ее ответ на такие действия (со стороны России. - Ред.)", - сказал Мишель.

Он рассказал, что лидеры Евросоюза подтвердили намерение строить отношения с Россией на основе пяти руководящих принципов и пригласили Высокого представителя ЕС и Еврокомиссию к следующему саммиту ЕС (должен состояться в июне) представить доклад о возможных политических опциях в отношениях с РФ.

Отвечая на вопрос журналистов, рассматривается ли введение новых санкций против Российской Федерации, Шарль Мишель заметил, что ЕС уже ввел их и имеет возможность регулярно обсуждать этот вопрос во время каждого заседания Европейского совета.

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"Мы чувствовали, особенно на протяжении прошлых месяцев и прошлых лет, что очень важно иметь в рамках Европейского совета углубленную дискуссию по отношениям между ЕС и Россией. Сегодня вечером у нас была очень серьезная, плодотворная и полезная дискуссия с целью подготовить следующий шаг. Следующий шаг - это будет доклад Еврокомиссии и Высокого представителя ЕС... охватывающий все сферы наших отношений с Россией", - пояснил президент Европейского совета.

Он отметил, что европейские лидеры имели в ходе обсуждения имели возможность выслушать мнения друг друга и подтвердить мощную солидарность стран-членов.

"На основе этого мы будем работать над деталями, чтобы иметь стратегическое видение и, как я надеюсь, стратегические действия в отношении России", - добавил Мишель.