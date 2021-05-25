Французская Air France и финская Finnair приостановили полеты над Беларусью

Французская Air France и финская Finnair объявили о приостановке полетов в воздушном пространстве Беларуси. Решение было принято после того, как 23 мая в Минске принудительно посадили самолет Ryanair с экс-главредом Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем на борту, которого задержали сразу же после посадки.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на КоммерсантЪ.

"Мы не будем использовать воздушное пространство Беларуси до дальнейшего уведомления",- говорится в сообщении Finnair в Twitter.

Air France заявила, что приостанавливает полеты своих самолетов над Беларусью после соответствующей рекомендации Евросоюза, передает AFP.

"У тех, кто находится на маршруте, полетный план будет изменен", — цитирует сообщение компании Le Figaro.

Как сообщил государственный секретарь транспорта Жан-Батист Джеббари во Франции также приостановлено действие разрешения на полеты белорусской авиакомпании "Белавиа". Он сказал, что также обратился к французским авиакомпаниям с просьбой прекратить полеты в белорусском воздушном пространстве.

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"В целях безопасности я попросил авиакомпании, работающие во Франции, избегать воздушного пространства Беларуси до дальнейшего уведомления. Я также приостановил разрешение "Белавии"", - написал господин Джеббари в Twitter.

Полеты над Беларусью также остановили немецкая Lufthansa, польская Lot, скандинавская SAS, нидерландский KLM, венгерский лоукостер Wizzair, латвийская AirBaltic, британские авиакомпании. Великобритания предписала своим авиакомпаниям не летать над Беларусью.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

Глава авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири заявил, что на борту были сотрудники КГБ Беларуси, и назвал случившееся "государственным угоном самолета".

Власти Беларуси заявили, что решили посадить самолет с Протасевичем якобы потому, что получили по электронной почте сообщение о заложенной на борту бомбе, подписанное "солдаты ХАМАС". Палестинское радикальное движение ХАМАС заявило, что не имеет никакого отношения к инциденту с самолетом Ryanair.