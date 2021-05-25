Автомобильную дорогу Т-14-25 ремонтируют на Львовщине, она станет альтернативой кольцевой дороге Львова, - "Укравтодор"

На Львовщине активно ремонтируют дорогу Т-14-25 Николаев - Городок - Жовква - Каменка-Бугская - Бобрка.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укравтодор".

Отмечается, что после восстановления она станет частью Большого транзитного кольца вокруг Львова.

"Один из худших участков государственных дорог Львовщины скоро станет комфортным", - говорится в сообщении "Укравтодора".

В рамках президентской программы ремонт дороги проходит сразу на нескольких участках, один из которых - Жовква-Каменка-Бугская. Чтобы в кратчайшие сроки восстановить бесперебойное движение на дороге, здесь работают одновременно несколько бригад, которые строят подпорную стенку в селе Зиболки, устраивают дождевую канализацию в селе Батятичи, укрепляют обочину и откосы, укладывают бортовой камень и ряд других работ.

Кроме того, на данном участке строится мостовой переход через реку Желдец, а на участке от села Зиболки в сторону Жовквы уже устраивается верхний слой асфальтобетонного дорожного покрытия.

Отремонтированная дорога соединит основные трассы Львовщины и станет альтернативой кольцевой дороге Львова. Таким образом удастся разгрузить объездную дорогу и сам Львов от потоков транзитного транспорта.

Работы выполняет ООО "Онур Конструкцион Интернешнл".

Напомним, восстановление дорог местного значения заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко ранее назвал одним из приоритетных направлений 2021 года.

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