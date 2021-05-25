Украина с 26 мая прекращает авиасообщение с Беларусью, - Шмыгаль
Об этом сообщил в своем Телеграм-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.
"Только что на внеочередном заседании правительство поручило Мининфраструктуры, Госавиаслужбе и ГП "Украэрорух" принять для этого необходимые меры", - уточнил он.
Кроме этого, украинским авиакомпаниям и самолетам будет запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь.
"Госпогранслужба также получила поручение прекратить оформление пассажиров, следующих из Беларуси или в Беларусь в таможенных пунктах аэропортов", - уточнил премьер.
"Ситуация с принудительной посадкой самолета компании Ryanair в Минске является нарушением Конвенции о международной гражданской авиации. Решение нашего правительства направлено на обеспечение безопасности полетов и пассажиров", - подытожил Шмыгаль.
Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.
В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.