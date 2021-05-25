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Мужчина, совершавший сексуальное насилие в женских уборных столичного ТЦ, приговорен к 3 годам лишения свободы, - прокуратура

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Мужчина, совершавший сексуальное насилие в женских уборных столичного ТЦ, приговорен к 3 годам лишения свободы, - прокуратура
К 3 годам лишения свободы приговорен житель Полтавы, который совершал сексуальное насилие в женских уборных столичного торгового центра.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Инциденты произошли 3 и 31 марта 2019 года в женских уборных торгового супермаркета на Оболони.

Мужчина в медицинской маске врывался в кабинку к женщинам, заранее открыв ее извне, и с помощью физического насилия совершал насильственные действия сексуального характера.

В июне 2019 по результатам предварительного расследования обвинительный акт в отношении указанного лица был направлен в Оболонский районный суд города Киева.

Судебное разбирательство проводилось в закрытом режиме с целью предотвращения разглашения подробностей совершенных деяний.

Обвиняемый свою вину в предъявленном обвинении не признал, несколько раз менял тактику своей защиты. После исследования доказательств мужчина уже не оспаривал своего присутствия на месте преступления, однако сообщил суду, что совершал указанные действия в шутку, то есть совершение насильственных действий сексуального характера не признал.

Прокуратура доказала вину обвиняемого, доказательства признаны надлежащими и допустимыми.

Приговором Оболонского районного суда города Киева от 24.05.2021 мужчина признан виновным в уголовных преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 153, ч. 2 ст. 153 УК Украины. Ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.

Также судом удовлетворены гражданские иски потерпевших о возмещении причиненного морального вреда на сумму 30 тыс. грн каждой.

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Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    Спорим он голосовал за зеленского и слуг народа?
  • Підлога Маккартні
    Кстати, а это сексуальное надругательство над Украиной или еще нет?
    Мужчина, совершавший сексуальное насилие в женских уборных столичного ТЦ, приговорен к 3 годам лишения свободы, - прокуратура - Цензор.НЕТ 1930
  • denis robb
    нападал и насиловал и 3 года ?это что ***** за страна такая я куею просто?здесь что рай для выродков?
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