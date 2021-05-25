Мужчина, совершавший сексуальное насилие в женских уборных столичного ТЦ, приговорен к 3 годам лишения свободы, - прокуратура
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.
Инциденты произошли 3 и 31 марта 2019 года в женских уборных торгового супермаркета на Оболони.
Мужчина в медицинской маске врывался в кабинку к женщинам, заранее открыв ее извне, и с помощью физического насилия совершал насильственные действия сексуального характера.
В июне 2019 по результатам предварительного расследования обвинительный акт в отношении указанного лица был направлен в Оболонский районный суд города Киева.
Судебное разбирательство проводилось в закрытом режиме с целью предотвращения разглашения подробностей совершенных деяний.
Обвиняемый свою вину в предъявленном обвинении не признал, несколько раз менял тактику своей защиты. После исследования доказательств мужчина уже не оспаривал своего присутствия на месте преступления, однако сообщил суду, что совершал указанные действия в шутку, то есть совершение насильственных действий сексуального характера не признал.
Прокуратура доказала вину обвиняемого, доказательства признаны надлежащими и допустимыми.
Приговором Оболонского районного суда города Киева от 24.05.2021 мужчина признан виновным в уголовных преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 153, ч. 2 ст. 153 УК Украины. Ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.
Также судом удовлетворены гражданские иски потерпевших о возмещении причиненного морального вреда на сумму 30 тыс. грн каждой.