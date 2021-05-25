Отец Протасевича о видео с "признанием" сына: Это не его слова, не его интонация... Думаю, его заставили говорить это

Отец схваченного спецслужбами режима Александра Лукашенко оппозиционера-блогера Романа Протасевича уверен, что сына заставили признать "вину" на видео, размещенном вчера в сети. Дмитрий Протасевич, семья которого после начала репрессий в 2020-м попросила убежища в Польше, считает, что Романа били.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, пишет Reuters.

"Скорее всего, у него сломан нос, потому что его форма изменилась и на нем много пудры. Вся левая сторона лица напудрена", – сказал Протасевич-старший в интервью из Вроцлава, где сейчас проживает с женой.

По словам отца, Романа заставили произнести то, что он сказал на видео: "Это не его слова, не его интонация. Он очень замкнут (на видео). Видно, как нервничает".

"И это не его пачка сигарет на столе – он такие не курит. Так что, думаю, его заставили (произнести это). <...> И мой сын не может признаться в создании массовых беспорядков, потому что он просто не делал ничего такого. Вероятно, он пошел на сделку со следствием", – сказал Дмитрий Протасевич.

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Мнение отца такое, что режим решил "отомстить, чтобы показать другим: смотрите, что мы можем сделать".

"То, что происходит, это полное безумие", – сказал он.

Протасевич-старший добавил, что удивлен отношением ЕС к судьбе одного человека: "Это то, что потеряно в Беларуси".

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Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.