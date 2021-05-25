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Федоров о планах по отказу от прописки: Мы же не в СССР живем, нам не нужно контролировать

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Федоров о планах по отказу от прописки: Мы же не в СССР живем, нам не нужно контролировать
В Украине необходимо либерализировать институт прописки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом вице-премьер – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал в интервью изданию "ГОРДОН".

"Прописка – это боль наша самая большая. Это наиболее популярная услуга в нашей стране. У нас каждый третий украинец проживает не по месту регистрации, а миллион вообще не имеет регистрации", – отметил министр.

Федоров подчеркнул, что в XXI веке люди много мигрируют, это нормально.

"Мы же не в Советском Союзе живем, нам не нужно контролировать. Нужно либерализировать максимально институт прописки. Мы зарегистрировали законопроект, мы боремся, чтобы отвязать от всего место регистрации. Но я не понимаю, зачем многим услугам, пенсию например получать, зачем привязка к месту регистрации. Нет логики. Получение паспорта – зачем место регистрации? Ну в чем разница, где я сдам биометрию", – добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутаты хотят перевести в электронный формат услуги по регистрации места жительства - из паспорта уберут штамп про регистрацию

В сентябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который предполагает введение электронной регистрации места жительства.

В декабре 2020 года Кабинет Министров утвердил постановление о запуске экспериментального проекта о регистрации места проживания и снятии с регистрации онлайн.

С 17 мая на портале "Дія", а 18-го и в мобильном приложении услуга прописки онлайн заработала для жителей семи городов Украины: Харькова, Винницы, Луцка, Ривного, Киева, Кривого Рога и Мариуполя, рассказал во время презентации новых услуг приложения "Дія" замминистра внутренних дел Украины Сергей Гончаров.

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Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    Мой адрес ни дом и не улица, мой адрес саветскай саюз ? Федоров о планах по отказу от прописки: Мы же не в СССР живем, нам не нужно контролировать - Цензор.НЕТ 6081
  • VOLVO XC 70
    Федоров института прописки нет уже лет 15 если не больше а есть Закон о регистрации места проживания и свободе выбора места жительства прежде чем нести ахинею или писать почитали бы законодательство убогая власть зеленых придурков.. а как вы будете искать преступников свободные вы наши как будете искать водителя авто замешанного в ДТП должников по банковским кредитам алиментам решениям судов?? как будете искать место проживания и регистрации родителей потерявшегося ребенка как будете отстаивать права детей сирот на оставшуюся за ними квартиру дом?? мать анархия дебилы за границей при всей либеральности свободы передвижений без регистрации и определенного места жительства почтового адреса тебя просто будут все время держать у тюрьме... а как суд выбирает арест домашний по конкретному адресу так налоговая посылает на конкретный адрес почтовую ящику уведомления о налогах и сборах так ведется учет призывников и так далее и так далее... да тебе карту в банке просто так не выдадут.. вы по кино не судите мол в америках дают или водительские права или карту соцобеспечения все верно но под эти документы в системах дотянули все данные на человека анкетные адрес проживания смена пола и фамилии медицинские данные группа крови хронические болезни... судимости хронические болезни наличие родственников и даже доступ к к данным какой адвокат и нотариус у данного лица...
  • CRIME CHILD
    У всіх країнах ЄС є прописка. В переважній кількості країн адрес прописки вписується в ID карту - це аналог нашого внутрішнього паспорту.
    Без прописки іноді неможливо просто получити деякі інші документи. Україна хіба не йде у Європу ?
    До речі в 95% країн ЄС продаж сім-карт тільки з документами, які посвідчують особу. Так що контроль там на вищому рівні...
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