Федоров о планах по отказу от прописки: Мы же не в СССР живем, нам не нужно контролировать

В Украине необходимо либерализировать институт прописки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом вице-премьер – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал в интервью изданию "ГОРДОН".

"Прописка – это боль наша самая большая. Это наиболее популярная услуга в нашей стране. У нас каждый третий украинец проживает не по месту регистрации, а миллион вообще не имеет регистрации", – отметил министр.

Федоров подчеркнул, что в XXI веке люди много мигрируют, это нормально.

"Мы же не в Советском Союзе живем, нам не нужно контролировать. Нужно либерализировать максимально институт прописки. Мы зарегистрировали законопроект, мы боремся, чтобы отвязать от всего место регистрации. Но я не понимаю, зачем многим услугам, пенсию например получать, зачем привязка к месту регистрации. Нет логики. Получение паспорта – зачем место регистрации? Ну в чем разница, где я сдам биометрию", – добавил он.

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В сентябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который предполагает введение электронной регистрации места жительства.

В декабре 2020 года Кабинет Министров утвердил постановление о запуске экспериментального проекта о регистрации места проживания и снятии с регистрации онлайн.

С 17 мая на портале "Дія", а 18-го и в мобильном приложении услуга прописки онлайн заработала для жителей семи городов Украины: Харькова, Винницы, Луцка, Ривного, Киева, Кривого Рога и Мариуполя, рассказал во время презентации новых услуг приложения "Дія" замминистра внутренних дел Украины Сергей Гончаров.